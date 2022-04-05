5 апреля
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Происшествия

Дворник украл из мэрии 12 пачек офисной бумаги

Дворник из Пыть-Яха (ХМАО) украл со склада местной мэрии 12 упаковок бумаги, а потом решил повторить преступление, но уже в меньших объемах.

Бумага, листы.
Бумага, листы.
СС0

Взяв дубликат ключа, он пытался украсть еще 10 упаковок, но был пойман, пишет ura.ru.

«Злоумышленник пытался похитить 10 пачек офисной бумаги из здания склада городской администрации. 49-летний фигурант воспользовался ключом-дубликатом, так как имел доступ к помещению, там он подрабатывал дворником. Похищенное он планировал продать», — отмечается в telegram-канале полиции ХМАО.

Между тем губернатор Белгородской области запретил использовать бумагу на совещаниях.

Ранее делать бумагу из опасного борщевика предложили российские ученые.

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