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Происшествия

Житель Алтайского края дерзко убил 83-летнюю пенсионерку гаечным ключом

20 мая в одном из сел Третьяковского района Алтайского края произошло убийство. Местный житель убил пожилую женщину, которая попросила его помочь по хозяйству.

Инструменты, гаечный ключ.
Инструменты, гаечный ключ.
CC0

51-летний мужчина пришел в дом к 83-летней пенсионерке, так как ранее она просила его о помощи. Между ними завязался конфликт из-за того, что гость, не спросив разрешения, прошел в дом.

«В ходе конфликта обвиняемый сначала палкой, а затем гаечным ключом несколько раз ударил по голове женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину арестовали. Идет расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее житель Славгорода решил организовать убийство жены и даже нашел киллера.

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