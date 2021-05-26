Житель Алтайского края дерзко убил 83-летнюю пенсионерку гаечным ключом

20 мая в одном из сел Третьяковского района Алтайского края произошло убийство. Местный житель убил пожилую женщину, которая попросила его помочь по хозяйству.

51-летний мужчина пришел в дом к 83-летней пенсионерке, так как ранее она просила его о помощи. Между ними завязался конфликт из-за того, что гость, не спросив разрешения, прошел в дом.

«В ходе конфликта обвиняемый сначала палкой, а затем гаечным ключом несколько раз ударил по голове женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину арестовали. Идет расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее житель Славгорода решил организовать убийство жены и даже нашел киллера.