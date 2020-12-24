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Происшествия

Житель Алтайского края достал форму полицейского и начал «социальный эксперимент»

26-летний житель Новоалтайска решил провести «социальный эксперимент». Он достал форму сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД с погонами ефрейтора и стал проверять документы у водителей в Барнауле.

Перекрытие дороги, ДПС.
Перекрытие дороги, ДПС.
altapress.ru

У одного из автомобилистов внешний вид и действия «инспектора» вызвали сомнения. Мужчина позвонил настоящим полицейским.

Оперативники задержали молодого человека и узнал, что тот хотел выяснить, догадаются ли водители о том, что он не настоящий сотрудник полиции.

За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия жителю Новоалтайска назначили штраф.

«Также установлено, что данный гражданин никогда не являлся сотрудником органов внутренних дел», — добавили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, помимо форменного обмундирования, обязаны иметь при себе служебное удостоверение соответствующего образца, которое, по требованию граждан, предъявляется в развернутом виде.

Ранее в Рубцовске полицейский покончил с собой за три дня до увольнения со службы по выслуге лет.

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