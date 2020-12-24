Житель Алтайского края достал форму полицейского и начал «социальный эксперимент»

У одного из автомобилистов внешний вид и действия «инспектора» вызвали сомнения. Мужчина позвонил настоящим полицейским.
Оперативники задержали молодого человека и узнал, что тот хотел выяснить, догадаются ли водители о том, что он не настоящий сотрудник полиции.
За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия жителю Новоалтайска назначили штраф.
«Также установлено, что данный гражданин никогда не являлся сотрудником органов внутренних дел», — добавили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полиции напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, помимо форменного обмундирования, обязаны иметь при себе служебное удостоверение соответствующего образца, которое, по требованию граждан, предъявляется в развернутом виде.
Ранее в Рубцовске полицейский покончил с собой за три дня до увольнения со службы по выслуге лет.