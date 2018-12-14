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Происшествия
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Житель Алтайского края из-за пропавшего велосипеда угрожал взорвать больницу

В Алтайском крае за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве больницы осудили жителя Быстроистокского района, пишет прокуратура региона.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Пьяный мужчина хотел привлечь внимание полициейских и других служб к поиску пропавшего велосипеда и позвонил на номер «112». Злоумышленник рассказал оператору скорой помощи, что хочет совершить теракт, взрыв.

Своими действиями он дезорганизовал работу медицинского учреждения, органов внутренних дел, отвлек силы и средства на проверку ложного сообщения, — отмечают в ведомстве.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Напомним, недавно в Барнауле мужчина угрожал взорвать вокзал и просил соединить его с Путиным.

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