Житель Алтайского края купил пылесос и отсудил у продавца 50 тыс. рублей

Житель Благовещенского района купил в пылесос за 8,9 тыс. рублей и отсудил у продавца сумму в пять раз больше, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей .

Мужчина приобрел в одном из сетевых магазинов бытовой техники пылесос за 8,9 тыс. рублей.

В ходе эксплуатации в товаре возникли существенные технические недостатки. Покупатель сдал пылесос на гарантийный ремонт, однако ему отказали и оставили претензию без ответа.

После проведения судебно-товароведческой экспертизы пылесос признали товаром ненадлежащего качества.

С ответчика взыскали сумму товара, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на экспертизу и госпошлину в размере свыше 49 тыс. рублей.

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