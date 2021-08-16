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Происшествия

Житель Алтайского края на «Лексусе» насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста

12 августа на трассе под Волгоградом житель Алтайского края не успел уйти от столкновения и сбил 68-летнего мотоциклиста, который неожиданно начал маневр. Пожилой мужчина погиб на месте, передает ГУ МВД России по Волгоградской области

ДТП под Волгоградом.
ДТП под Волгоградом.
Скриншот с видео.

По данным полиции, 12 августа в 9:50 68-летний водитель на мотоцикле Suzuki двигался по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» и при повороте совершил столкновение с попутным автомобилем Lexus, которым управлял 43-летний житель Алтайского края. В результате аварии мотоциклист скончался на месте.

В соцсетях опубликовали видео с регистратора внедорожника. Судя по кадрам, мотоциклист неожиданно начал маневр поворота налево, а водитель Lexus попытался уйти от столкновения, но не успел.

От удара мотоциклист вылетел на дорогу, пролетев по асфальту несколько метров.

ДТП под Волгоградом.
ДТП под Волгоградом.
Скриншот с видео.

Ранее в июле житель Барнаула пытался оспорить в Восьмом кассационном суде приговор за смертельное ДТП: мужчина на мотоцикле Honda на пешеходном переходе сбил двух 18-летних девушек, одну из них — насмерть.

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