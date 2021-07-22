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Происшествия

Мотоциклист в Барнауле требовал смягчить наказание за смертельное ДТП

Житель Барнаула пытался оспорить в Восьмом кассационном суде приговор за смертельное ДТП, сообщила прокуратура Алтайского края. Мужчина на мотоцикле Honda на пешеходном переходе сбил двух 18-летних девушек, одну из них — насмерть.

Леди Правосудие.
Леди Правосудие.
pixabay.com.

Виновному дали 1,5 года колонии-поселения, что мужчина посчитал слишком суровым наказанием.

Отметим, что статья 264 часть 3 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» предусматривает в таких случаях наказание до 3 лет тюрьмы.

Судебная коллегия рассмотрела кассацию и не нашла оснований для смягчения приговора.

ДТП произошло в апреле 2019 года на Павловском тракте. Одна из пострадавших скончалась, а вторая — осталась инвалидом.

Водитель признал свою вину, но пытался доказать, что не смог своевременно заметить девушек, поскольку они были одеты в темную одежду, а уличное освещение, по его мнению, было недостаточным.

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