Житель Алтайского края под покровом ночи проколол шины десятка автомобилей

В Приобской части Бийска за ночь от рук разъяренного местного жителя пострадали более 10 машин. Мужчина намеренно прокалывал шины автомобилям во дворе.

Под нож злоумышленника попали как иномарки, так и отечественные авто у домов по ул. Ленинградская, Разина и Чайковского.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и решил выместить злость на стоящих во дворе машинах.

«В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — прокомментировали в МУ МВД России «Бийское».

Ранее МВД России опубликовало видео спецоперации по задержанию банды преступников, которые накануне похитили из барнаульского магазина по продаже рыбы и морепродуктов 1,2 млн рублей.