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Происшествия

Житель Алтайского края под покровом ночи проколол шины десятка автомобилей

В Приобской части Бийска за ночь от рук разъяренного местного жителя пострадали более 10 машин. Мужчина намеренно прокалывал шины автомобилям во дворе.

Бийчанин проколол шины более десятка автомобилей.
Бийчанин проколол шины более десятка автомобилей.
МУ МВД России "Бийское"

Под нож злоумышленника попали как иномарки, так и отечественные авто у домов по ул. Ленинградская, Разина и Чайковского.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и решил выместить злость на стоящих во дворе машинах.

«В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — прокомментировали в МУ МВД России «Бийское».

Ранее МВД России опубликовало видео спецоперации по задержанию банды преступников, которые накануне похитили из барнаульского магазина по продаже рыбы и морепродуктов 1,2 млн рублей.

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