Житель Алтайского края поджег собутыльника вместо печки

Обвиняемый выпивал со своим знакомым в феврале этого года.
В какой-то момент им стало холодно, но никто из мужчин не захотел топить печь. Приятели поссорились, но вопрос не решили, и гость лег спать.
В итоге хозяин дома схватил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил спящего мужчину и поджег.
36-летний пострадавший получил значительный ожог тела и скончался спустя несколько дней в больнице.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.
Ранее неизвестный поджег дома двух пенсионеров в Алтайском крае.