11 июля
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Происшествия

В Алтайском крае мужчина на почве ревности поджег гараж

Инцидент произошел в селе Ивановка Курьинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

По подозрению в совершении поджога задержан 52-летний житель Ивановки.

По предварительным данным, между мужчиной и его сожительница поссорились на почве ревности. После чего, мужчина взял матрац, спиртные напитки, еду. Он отправился в гараж, где планировал ночевать.

В процессе распития алкоголя, мужчина подался эмоциям и поджег свое спальное место.

В результате чего пламя перенеслось на гараж и сарай. Постройки полностью уничтожены.

В настоящее время оценивается сумма причиненного ущерба. В полиции выясняются подробности случившегося для возбуждения уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

Ранее четверо подростков устраивали поджоги за деньги в Новосибирске.

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