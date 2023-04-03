Неизвестные сожгли автомобиль у новосибирского дрифтера

Это случилось в Новосибирске. Машина принадлежит местному дрифтеру, сообщает Telegram-канал «АСТ-54».
К автомобилю подошел неизвестный и наклонился у переднего левого колеса. После этого машина вспыхнула.
В процессе разбирательства стало известно, что автомобиль стоял всю зиму, указывает Газета.Ru. И мешал убирать снег, а замечания соседей владелец игнорировал.
Ранее за подозрение в поджоге дорогой иномарки задержали двух подростков. Эксперты криминалисты на месте происшествия провели осмотр иномарки и изъяли с колес смывы прозрачной жидкости, которые направлены на дальнейшее исследование. Основная версия случившегося — поджог.