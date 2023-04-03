Неизвестные сожгли автомобиль у новосибирского дрифтера

Неизвестный поджег автомобиль с надписью Drift Team на бортах.

Это случилось в Новосибирске. Машина принадлежит местному дрифтеру, сообщает Telegram-канал «АСТ-54».

К автомобилю подошел неизвестный и наклонился у переднего левого колеса. После этого машина вспыхнула.

В процессе разбирательства стало известно, что автомобиль стоял всю зиму, указывает Газета.Ru. И мешал убирать снег, а замечания соседей владелец игнорировал.

Ранее за подозрение в поджоге дорогой иномарки задержали двух подростков. Эксперты криминалисты на месте происшествия провели осмотр иномарки и изъяли с колес смывы прозрачной жидкости, которые направлены на дальнейшее исследование. Основная версия случившегося — поджог.