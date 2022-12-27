За поджог автомобиля на сибиряка возбудили уголовное дело

В результате пожара поврежден салон авто и моторный отсек, из людей никто не пострадал. Сумма причиненного ущерба составила 600 тыс. рублей.
Личность поджигателя удалось установить и задержать. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.
Он рассказал, что совершил поджог на фоне личных неприязненных отношений к владельцу автомашины. Свою вину он полностью признал.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль.
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