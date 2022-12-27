27 декабря
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Происшествия

За поджог автомобиля на сибиряка возбудили уголовное дело

В середине декабря неизвестный поджог автомобиль «Тайота Королла» в Иркутске около дома по ул. Депутатская и после чего скрылся, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сумма причиненного ущерба от пожара авто составила 600 тыс. рублей
Сумма причиненного ущерба от пожара авто составила 600 тыс. рублей
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

В результате пожара поврежден салон авто и моторный отсек, из людей никто не пострадал. Сумма причиненного ущерба составила 600 тыс. рублей.

Личность поджигателя удалось установить и задержать. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Он рассказал, что совершил поджог на фоне личных неприязненных отношений к владельцу автомашины. Свою вину он полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль.

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