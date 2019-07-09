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Происшествия

Житель Алтайского края получил 14 лет за убийство младенца

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Хабарского района за убийство 11-месячного ребенка, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Молодой человек проведет 14 лет за решеткой в колонии строгого режима.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

Трагедия произошла 29 декабря 2018 года в одном из сел района. Парень остался дома наедине с сыном своей сожительницы. Ребенок плакал. Пьяный молодой человек разозлился и нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

Вину в содеянном он признал частично, утверждая, что не причинял ребенку телесных повреждений.

Ранее следователи выяснили, что за несколько месяцев до этого обвиняемый вышел из тюрьмы. После освобождения он начал жить со своей знакомой, у которой на воспитании находилось двое малолетних сыновей. Парень нигде не работал, злоупотреблял спиртным и очень плохо относился к детям сожительницы.

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