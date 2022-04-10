Житель Алтайского края получил срок за вырубку пяти берез

Полиция быстро нашла злоумышленника. Ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 68 тыс. рублей.
Против жителя Поспелихинского района было возбуждено уголовное дело по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».
Расследование завершилось в февраля этого года. Поспелихинский районный суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее жительница Алтая рассказала про варварскую вырубку леса за селом Баюновские Ключи в Первомайском районе.