Житель Алтайского края попал под суд за покупку обороны Кавказа

Прокуратура Алтайского края направила в суд обвинительное заключение по уголовное делу в отношении бийчанина, купившего на интернет-аукционе медаль «За оборону Кавказа».

Житель Бийска, считающий себя коллекционером государственных наград, увидел в интернете объявление о продаже медали.

Он принял участие в аукционе и победил. На следующий день он совершил через банк заявленный денежный перевод за награду.

Вскоре ему по почте пришла бандероль с покупкой. Бийчанин пришел на почту и попался.

Сотрудники ФСБ изъяли у него медаль, а коллекционера задержали.

«Медаль „За оборону Кавказа“ оказалась подлинной и относится к государственным наградам СССР, она имеет историческую и культурную ценность, в том числе как награда отражающая историю СССР и исторические события в годы Великой Отечественной Войны 1941−1945 г.г.», — сообщили в краевой прокуратуре.

Бийчанину грозит наказание по ст. 324 УК РФ («Незаконное приобретение государственных наград»). Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей либо исправительные работы до 1 года.