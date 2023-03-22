22 марта
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Происшествия

Житель Алтайского края потерял автомобиль из-за пьяной езды

Житель Алтайского края лишился своей «Тойоты» после того, как сел за руль в нетрезвом виде. Вдобавок он был без прав, сообщает ГУФССП по Алтайскому краю.

Руль.
Руль.
unsplash.com

Оказалось, сотрудники ГИБДД уже неоднократно останавливали мужчину во время пьяной езды.

Некоторое время назад его лишили водительских прав. Однако это не остановило жителя края от желания вновь прокатиться пьяным на водительском сидении.

За повторное вождение в нетрезвом виде после лишения водительских прав суд назначил ему наказание в виде конфискации автомобиля, как орудия преступления, в пользу государства.

Также мужчине предстоит 250 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортом на два года.

Ранее стало известно, сколько транспортных средств и за что конфисковали в Алтайском крае.

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