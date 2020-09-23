Житель Алтайского края пойдет под суд за конфликт с полицейским

Как сообщает ведомство, мужчина попал в отдел полиции в мае 2020 года. Он находился в нетрезвом состоянии и был задержан за нарушение общественного порядка.
«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина, стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар рукой в область лица, причинив ему тем самым физическую боль», — передает Следком.
Уголовное дело направили в суд. Обвиняемый свою вину признал полностью.
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины, натравившей собаку на сотрудника полиции.