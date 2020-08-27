Жительница Заринска натравила собаку на полицейского, пришедшего за горючим

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины, натравившей собаку на сотрудника полиции, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

Инцидент произошел в пригороде Заринска. Оперативники пришли в гости к сотруднику транспортного предпрития, у которого якобы хранилось украденное горючее.

В результате нападения собаки один из сотрудников полиции, проверяющий наводку, получил ранение.

«Хозяин дома и его супруга стали препятствовать проведению осмотра приусадебной территории. Неожиданно женщина сняла с привязи дворовую собаку и натравила ее на одного из офицеров полиции», — рассказали в ведомстве.

Отбиться от песика удалось без применения огнестрельного оружия и спецсредств. Однако полицейский получил рваные раны правой голени.

В отношении 56-летней женщины возбудили дело за «насилие в отношении представителя власти». Ей грозит до 5 лет или до 10 лет лишения свободы (в зависимости от части ст. 318 УК РФ).

Кстати, в гараже частного дома полицейские обнаружили пять двухсотлитровых бочек с дизельным топливом.

Ранее в Сибири собака дождалась, когда почтальон отдаст пенсию, и напала. После хозяйка отдала пенсию почтальону.