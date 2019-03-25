На Алтае у сельчанина, который обматерил участкового, нашли наркотики

В январе 2019 года пьяный 26-летний мужчина начал угрожать ножом своей сожительнице. Она вызвала полицию. Селянин обматерил приехавшего участкового, за что попал под статью о публичном оскорблении представителя власти.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина еще и хранил 128 грамм марихуаны. В итоге его будут судить по трем статьям: угроза убийством, оскорбление представителя власти и незаконное приобретение и хранение наркотиков.
Ранее altapress.ru писал, что жителя Рубцовска осудили за оскорбление представителя власти. Мужчина дебоширил в ресторане и посчитал себя несправедливо обиженным, когда его попросили удалиться, и обматерил росгвардейца.