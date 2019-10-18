Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края пригласил женщину в гости, а потом изнасиловал и убил

28-летнего жителя Камня-на-Оби признали виновным в изнасиловании и убийстве женщины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Следствие и суд установили, что все произошло в декабре 2018 года. Ранее неоднократно судимый местный житель пригласил в гости 37-летнюю женщину. Знакомые выпивали, а потом каменец, используя малозначительный повод, стал избивать гостью руками и ногами, подавив тем самым сопротивление. После этого он изнасиловал и задушил женщину.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 17 годам 5 дням лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на женщин и девушек в Славгороде. Им оказался 18-летний местный житель.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость