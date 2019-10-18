Житель Алтайского края пригласил женщину в гости, а потом изнасиловал и убил

28-летнего жителя Камня-на-Оби признали виновным в изнасиловании и убийстве женщины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что все произошло в декабре 2018 года. Ранее неоднократно судимый местный житель пригласил в гости 37-летнюю женщину. Знакомые выпивали, а потом каменец, используя малозначительный повод, стал избивать гостью руками и ногами, подавив тем самым сопротивление. После этого он изнасиловал и задушил женщину.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 17 годам 5 дням лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на женщин и девушек в Славгороде. Им оказался 18-летний местный житель.