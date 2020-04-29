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29 апреля 19°C

Житель Алтайского края проведет более 12 лет в тюрьме за интимную связь с ребенком

34-летнего жителя Алейского района приговорили к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы за преступления по трем статьям. Ранее он уже был осужден, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Собака. Ребенок.
Собака. Ребенок.
СС0.

Следователи установили, что в ноябре 2017 года мужчина украл в одном из сел района имущество с придомовой территории и гаража местного жителя. Похищенное оценивается в 7 тысяч рублей.

В августе 2019 года он пошел на тяжкое преступление. Будучи пьяным, мужчина заявился в дом к своей знакомой и совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.

Примерно в то же время он украл из автомобиля знакомой телефон.

Суд признал его виновным по трем статьям уголовного кодекса: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище) и п. «"а» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Сельчанин будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима.

Ранее 39-летнего жителя Барнаула, который работал учителем в одной из школ, признали виновным и вынесли приговор за развратные действия, изготовление порнографии и насилие сексуального характера в отношении нескольких детей. Суд приговорил педофила к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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