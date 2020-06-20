Житель Алтайского края проведет 12 лет в тюрьме за поджог жилого дома

35-летний житель Бийска едва не убил шесть человек. После застолья он поджег дом знакомых. Спасти людей удалось благодаря неравнодушному соседу.

Инцидент случился в марте 2019 года. Мужчина пришел в гости. Дома были шесть человек.

После распития спиртного бийчанин стал недвусмысленно намекать хозяйке дома на близкие отношения после того, как ее сожитель ляжет спать. Женщина отказала.

Тогда обиженный гость вышел на улицу, подпер входную дверь и поджег жилище.

«Предотвратить гибель шести человек удалось проходившему мимо соседу, который помог потерпевшим выбраться из горящего дома и вызвать пожарную службу», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ущерб от пожара оценили в сумму более 600 тысяч рублей.

Суд приговорил виновника случившегося к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.