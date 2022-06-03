Житель Алтайского края разозлился на квартиранта и всадил ему нож в грудь

Обвиняемый нигде не работал и для получения дохода пустил к себе в дом квартиранта. В конце мая он пришел с работы пьяный и начал предъявлять хозяину дома претензии, что вынужден содержать его.
«В ходе ссоры обвиняемый нанес ножевое ранение в грудную клетку квартиранта. Испугавшись, он вызвал скорую медицинскую помощь, однако потерпевший через несколько дней скончался в медицинском учреждении», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Мужчину взяли под стражу. Ему предъявили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 15 лет.
Ранее в Алтайском крае многодетная мать зарезала мужа в Новый год, а сын-подросток отвез тело в лес и закопал.