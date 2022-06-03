3 июня
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Происшествия

Житель Алтайского края разозлился на квартиранта и всадил ему нож в грудь

45-летнего жителя Егорьевского района Алтайского края будут судить за гибель квартиранта.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Обвиняемый нигде не работал и для получения дохода пустил к себе в дом квартиранта. В конце мая он пришел с работы пьяный и начал предъявлять хозяину дома претензии, что вынужден содержать его.

«В ходе ссоры обвиняемый нанес ножевое ранение в грудную клетку квартиранта. Испугавшись, он вызвал скорую медицинскую помощь, однако потерпевший через несколько дней скончался в медицинском учреждении», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину взяли под стражу. Ему предъявили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Ранее в Алтайском крае многодетная мать зарезала мужа в Новый год, а сын-подросток отвез тело в лес и закопал.

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