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Происшествия

Житель Алтайского края рискует провести 6 лет в тюрьме из-за огурцов с молоком

Жительница села Троицкое в Алтайском крае пошла в полицию после того, как с ее веранды исчезли продукты и сумка с деньгами.

Огурцы. Зелень.
Огурцы. Зелень.
СС0

Правоохранительные органы сработали оперативно, но нашли только часть похищенного. Женщина заявила о пропаже ящика с чесноком, банки с молоком, пакета с огурцами и сумки с двумя тысячами рублей.

Полицейские установили причастного к преступлению мужчину 1972 года рождения и нашли у него только стеклянную банку, кошелек и два огурца. Сбыл или съел похищенное подозреваемый — не уточняется.

Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Более того, мужчина состоит под административным надзором сроком на 8 лет.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбудили уголовное дело. За это деяние предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, добавили в ГУ МВД по краю.

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