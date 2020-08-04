Житель Алтайского края рискует провести 6 лет в тюрьме из-за огурцов с молоком

Правоохранительные органы сработали оперативно, но нашли только часть похищенного. Женщина заявила о пропаже ящика с чесноком, банки с молоком, пакета с огурцами и сумки с двумя тысячами рублей.
Полицейские установили причастного к преступлению мужчину 1972 года рождения и нашли у него только стеклянную банку, кошелек и два огурца. Сбыл или съел похищенное подозреваемый — не уточняется.
Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Более того, мужчина состоит под административным надзором сроком на 8 лет.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбудили уголовное дело. За это деяние предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, добавили в ГУ МВД по краю.