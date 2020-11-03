Житель Алтайского края с «пистолетом из пальцев» ограбил женщину

29-летний житель Алтайского края вышел из тюрьмы и спустя два дня решил поживиться сумкой на вокзале в Новосибирске. Теперь ему грозит 12 лет заключения по статье «Разбой».

У входа на вокзал на станции Иня-Восточная мужчина под угрозой оружия потребовал деньги у 59-летней потерпевшей.

«Услышав отказ, злоумышленник стал вырывать из рук женщины сумку, в которой находились денежные средства, продукты и сотовый телефон. Несмотря на сопротивление, нападавший сумел завладеть чужим имуществом и скрылся», — рассказали в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД.

По горячим следам транспортные полицейские нашли подозреваемого в Алейском районе Алтайского края. Оказалось, что накануне он освободился из колонии, где сидел за кражи и угон автомобиля.

Сумку и телефон вернули владелице.

«Также установлено, что во время нападения злоумышленник сымитировал оружие, сложив соответствующим образом пальцы руки», — добавили полицейские.

Ранее многодетную жительницу Камня-на-Оби осудили за воровство. Она украла у 92-летней пенсионерки 30 тысяч рублей.