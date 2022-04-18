18 апреля
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Происшествия

Житель Алтайского края сфотографировал умирающего знакомого, чтобы похвастаться

Трагический случай произошел в Павловском районе Алтайского края в феврале. 30-летний мужчина до смерти избил знакомого.

Телефон. Мужчина в черном. Аноним.
Телефон. Мужчина в черном. Аноним.
СС0

Мужчина пришел в гости к подруге. Дома она была со своим 38-летним приятелем, который стал рассказывать гостю о своем опыте приема наркотиков.

«В свою очередь обвиняемый, негативно относящийся к лицам, употребляющим наркотики, нанес удар по лицу оппонента. Потерпевший ушел в другую комнату, откуда стал нецензурно выражаться в адрес гостя. Не стерпев оскорблений, обвиняемый избил лежащего мужчину, нанеся множественные удары руками и ногами по голове и телу», — рассказали детали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Затем мужчина сфотографировал на телефон избитое лицо своей жертвы и ушел.

Через два дня пострадавший умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.

Свою вину мужчина признал, утверждая, что хотел проучить знакомого, но не желал ему смерти. Фотографию, по его словам, сделал для того, чтобы «похвалиться, как он провел вечер».

Преступление квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Санкция этой статьи предполагает срок до 15 лет тюрьмы.

А ранее барнаулец избил до смерти приятеля, который во время распития спиртного отказался признаваться в краже.

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