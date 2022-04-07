7 апреля
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Жизнь

Барнаулец избил до смерти приятеля за друга, за паспорт, за банковскую карту

В Алтайском краю мужчина избил товарища, который во время распития спиртного отказался признаваться в краже, сообщает региональный СК.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел в Барнауле вечером 2 апреля 2022 года. 32-летний обвиняемый распивал алкоголь со своим знакомыми.

«В ходе застолья он стал предъявлять претензии одному из мужчин в том, что ранее тот украл паспорт и банковскую карту его друга», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не признавался в совершении кражи, что разозлило барнаульца — он накинулся на оппонента и избил

От полученных травм 42-летний потерпевший на следующий день скончался в медучреждении.

Барнаульцу грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Кстати, такое же наказание грозит жителю алтайского села, который волоком таскал по дому до крыльца нечаянно убитого вахтовика.

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