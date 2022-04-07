Житель Алтая волоком таскал по дому до крыльца нечаянно убитого вахтовика

В Алтайском крае мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшее по неосторожности смерть, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в конце декабря 2021 года в одном из сел Заринского района.

«Обвиняемый распивал спиртное в компании коллег, с которыми работал вахтовым методом. На почве личной неприязни у него произошла ссора с одним из мужчин, в ходе которой он не менее трех раз ударил потерпевшего по голове, в результате чего мужчина упал, ударившись головой и потеряв сознание», — рассказали в ведомстве.

33-летний обвиняемый волоком вытащил потерпевшего на крыльцо и там попытался привести в чувства, однако не смог этого сделать.

На следующий день вахтовика в бессознательном состоянии увезли в медучреждение, где он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчина признал вину и заявил, что не желал смерти коллеге. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее другой житель Алтая убил прохожего за отказ «угостить сигареткой».