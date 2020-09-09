Житель Алтайского края стрелял по бутылкам, но попал в руку

Один выстрел не удался. Мужчина попал в предплечье товарищу, который подкинул бутылку. 37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением увезли в районную больницу.
Оттуда сообщение о пациенте поступило в полицию. Правоохранители начали проверку.
Они изъяли оружие и отправили его на исследование.
«После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью, будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД.
Ранее в Алтайском крае мужчина, угрожавший своей супруге, пытался выстрелить в полицейского.