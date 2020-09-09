Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края стрелял по бутылкам, но попал в руку

Двое приятелей из Михайловского района решили потренироваться в стрельбе. Один подкидывал в воздух бутылки, а другой стрелял в них.

Ружье, оружие.
Ружье, оружие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Один выстрел не удался. Мужчина попал в предплечье товарищу, который подкинул бутылку. 37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением увезли в районную больницу.

Оттуда сообщение о пациенте поступило в полицию. Правоохранители начали проверку.

Они изъяли оружие и отправили его на исследование.

«После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью, будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД.

Ранее в Алтайском крае мужчина, угрожавший своей супруге, пытался выстрелить в полицейского.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость