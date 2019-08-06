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Происшествия

Житель Алтайского края ударил полицейского головой

Полиция в селе Табуны Кулундинского района задержала пьяную компанию. Когда нарушителей усадили в автомобиль, чтобы увезти в отделение, один из них начал оскорблять представителя власти, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
бийск.22.мвд.рф

24-летний парень не ограничился словами и умышлено ударил инспектора ППС головой в область глаз.

Теперь, кроме административного дела, его ждет и уголовное по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело направили в суд.

Ранее в одном из баров Новоалтайска две пьяных женщины оскорбляли представителя власти: матерились и публично унижали честь и достоинство росгвардейца.

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