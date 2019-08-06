Житель Алтайского края ударил полицейского головой

24-летний парень не ограничился словами и умышлено ударил инспектора ППС головой в область глаз.
Теперь, кроме административного дела, его ждет и уголовное по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Уголовное дело направили в суд.
Ранее в одном из баров Новоалтайска две пьяных женщины оскорбляли представителя власти: матерились и публично унижали честь и достоинство росгвардейца.