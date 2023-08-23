23 августа
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Происшествия

Житель Алтайского края угнал рабочий автомобиль и перевернулся на нем

Об угоне сообщил 34-летний сторож одного из предприятий Славгорода, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Водитель.
Водитель.
unsplash.com

Оказалось, автомобиль ВАЗ, принадлежащий компании угнал 34-летний сотрудник.

Вскоре полицейские нашли машину в 22-х км от города - она была опрокинута.

Угонщик во всем признался, сообщив, что накануне решил съездить в село в гости на служебном авто.

Через несколько часов нетрезвый мужчина возвращался обратно в Славгород, но не справился с управлением.

На момент задержания из машины не было ничего украдено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разные преступления.

Ранее рабочего на Алтае насмерть задавил каток.

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