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Происшествия

Житель Алтайского края угонял машины в Новосибирске и собирал дань с владельцев

В Новосибирске задержан житель Алтайского края, которого подозревают в организации нескольких краж автомобилей. За возврат каждой машины он требовал от 60 до 160 тыс. рублей.

Автомобиль в Барнауле.
Автомобиль в Барнауле.
Михаил Хаустов

В настоящее время установлены четыре факта кражи авто, но, возможно, что это еще не все эпизоды преступлений, пишет «НДН.инфо».

Угонщик выбирал, как правило, модели среднего класса, стоимостью около 300 тыс. рублей. Угоны совершались чаще всего ночью. Для этого нужно было лишь аккуратно заблокировать сигнализацию, открыть дверь автомобиля и подобрать ключ зажигания.

После совершения преступления житель края связывался с владельцем авто с помощью подброшенной записки и предлагал ему вернуть машину за деньги. В случае несогласия он обещал серьезно повредить автомобиль.

Во время передачи очередного выкупа угонщика задержали сотрудники новосибирской полиции. Свою вину преступник признал, он находится в СИЗО.

Напомним, что ранее нетрезвый житель Алтая угнал раритетную машину — ГАЗ-69.

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