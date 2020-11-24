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25 ноября
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Происшествия

Житель Алтайского края вытащил жену из окна на улицу и убил тремя ударами

29-летний житель Первомайского района поссорился с женой и ударил ее по голове несколько раз. Женщина умерла во дворе дома.

Окно.
Окно.
СС0

Преступление было совершено еще в сентябре, ночью в одном из сел района между супругами начался конфликт. Муж был во дворе, а женщина находилась в доме.

По версии следствия, из-за личных неприязненных отношений мужчина выдернул жену через оконный проем, а затем нанес ей не менее трех ударов кулаком по голове.

«От полученных телесных повреждений 27-летняя потерпевшая через несколько часов скончалась на месте происшествия», — сообщили в следственном комитете.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передали на рассмотрения суда.

Ранее в Барнауле арестовали алкоголика, убившего собственную мать. Тело пожилой женщины с множественными переломами ребер и повреждением легких нашли в ее квартире.

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