В Барнауле арестовали алкоголика, убившего собственную мать

В Барнауле взяли под стражу 43-летнего мужчину, который убил свою пожилую мать, а до этого избивал жену.

Тело пожилой женщины с множественными переломами ребер и повреждением легких нашли в ее квартире.

Сын, обвиняемый в преступлении, свою вину не признал. Более того, он попытался скрыть следы преступления, что стало основанием для заключения его под стражу.

«По месту жительства барнаулец характеризуется отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений против общественного порядка и причинение телесных повреждений супруге», — рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Суд избрал барнаульцу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 7 дней по требованию прокуратуры, хотя ранее суд отказывал в аналогичном ходатайстве, которое заявляли следователи.

За это преступление барнаульцу грозит до 15 лет тюрьмы.