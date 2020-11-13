Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле арестовали алкоголика, убившего собственную мать

В Барнауле взяли под стражу 43-летнего мужчину, который убил свою пожилую мать, а до этого избивал жену.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Тело пожилой женщины с множественными переломами ребер и повреждением легких нашли в ее квартире.

Сын, обвиняемый в преступлении, свою вину не признал. Более того, он попытался скрыть следы преступления, что стало основанием для заключения его под стражу.

«По месту жительства барнаулец характеризуется отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений против общественного порядка и причинение телесных повреждений супруге», — рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Суд избрал барнаульцу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 7 дней по требованию прокуратуры, хотя ранее суд отказывал в аналогичном ходатайстве, которое заявляли следователи.

За это преступление барнаульцу грозит до 15 лет тюрьмы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость