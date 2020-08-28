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Происшествия

Житель Алтайского края врезался в лошадь на Телецком тракте

Житель Алтайского края попал в аварию на Телецком тракте возле поворота на Бирюлю. Автомобиль врезался в лошадь, которая неожиданно выбежала на дорогу, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП.
ДТП.
МВД по Республике Алтай

Сообщается, что ДТП произошло днем 26 августа. 35-летний водитель двигался на ВАЗ-21099 со стороны Чои в направлении Кызыл-Озека, и врезался в лошадь. Мужчина отделался ушибами и царапинами, выжило ли животное — не известно.

На момент аварии водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено административное расследование, полицейские разыскивают владельца лошади.

Напомним, 5 августа в Троицком районе Алтайского края произошло смертельное ДТП — иномарка насмерть сбила лося. Водитель автомобиля скончался на месте.

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