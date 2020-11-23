Житель Алтайского края взломал монтировкой магазин и унес коробку с деньгами

В селе Ивановка Курьинского района ранее неоднократно судимый за кражи местный 33-летний житель проник в магазин и унес 54 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина монтировкой вскрыл два навесных и один внутренний замки металлической двери. Магазин был оборудован охранной сигнализацией, но она по каким-то причинам не сработала.

Кроме денежных средств, которые находились в обычной картонной коробке, злоумышленник ничего не похитил, отметили в полиции.

Подозреваемого по ориентировке задержали через несколько дней после преступления. Он уже успел добраться до Рубцовска, а все похищенные деньги потратил на спиртные напитки, продукты и отдых.

Безработный мужчина весной этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело.