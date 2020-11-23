Житель Алтайского края взломал монтировкой магазин и унес коробку с деньгами

Мужчина монтировкой вскрыл два навесных и один внутренний замки металлической двери. Магазин был оборудован охранной сигнализацией, но она по каким-то причинам не сработала.
Кроме денежных средств, которые находились в обычной картонной коробке, злоумышленник ничего не похитил, отметили в полиции.
Подозреваемого по ориентировке задержали через несколько дней после преступления. Он уже успел добраться до Рубцовска, а все похищенные деньги потратил на спиртные напитки, продукты и отдых.
Безработный мужчина весной этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.
Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело.