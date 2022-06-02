В телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края сообщается, что 28 декабря 2021 года Рубцовский суд постановил выплатить пострадавшей семье компенсацию за моральный вред в размере 240 тыс. рублей.

«Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда с указанными выводами не согласилась, в связи с чем апелляционным определением от 17 мая 2022 года решение суда изменила, определив компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб., поскольку судом не в полной мере учтены последствия перенесенной травмы позвоночника, длительность лечения, ограничения в движении и активном образе жизни, состояние здоровья ребенка в настоящее время, в том числе психологическое из-за произошедшего события», — говорится в сообщении.