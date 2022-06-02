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Происшествия

Житель Алтайского края заплатит 350 тысяч рублей — его собака сломала позвоночник ребенку

В Рубцовске хозяин лабрадора заплатит семье пострадавшей от пса девочки 350 тыс. рублей. Собака, гуляя по детской площадке без поводка и намордника, прыгнула на семилетнего ребенка и нанесла ей травмы.

Собака. Лабрадор. Море.
Собака. Лабрадор. Море.
СС0.

В телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края сообщается, что 28 декабря 2021 года Рубцовский суд постановил выплатить пострадавшей семье компенсацию за моральный вред в размере 240 тыс. рублей.

«Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда с указанными выводами не согласилась, в связи с чем апелляционным определением от 17 мая 2022 года решение суда изменила, определив компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб., поскольку судом не в полной мере учтены последствия перенесенной травмы позвоночника, длительность лечения, ограничения в движении и активном образе жизни, состояние здоровья ребенка в настоящее время, в том числе психологическое из-за произошедшего события», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в феврале 2022 года.

Хозяин выгуливал пса без поводка и намордника. Животное «уронило ребенка» и «встало на нее, причинив компрессионные переломы трех позвонков». Травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

Ранее в Красноярске домашняя собака перегрызла сонную артерию пятилетнему ребенку.

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