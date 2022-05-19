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Происшествия

Житель Алтайского края заживо сжег своего гостя

Жуткое убийство произошло в Михайловском районе Алтайского края — мужчина, поругавшись со знакомым, поджег его заживо.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

По данным следствия, в конце декабря 2020 года мужчины распивали алкоголь дома.

Потом между ними вспыхнула ссора по незначительному поводу. Хозяин дома стал бить гостя, потом взял емкость с горючей жидкость, облил оппонента и поджег.

В результате 56-летний пострадавший получил обширные ожоги тела и скончался на месте происшествия на следующий день.

Чтобы скрыть преступление, нападавший отнес тело в неотапливаемое помещение и покинул место проживания.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

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