Житель алтайского наукограда в пьяном угаре валенками насмерть забил супругу

56-летний житель Бийска в состоянии опьянения начал бить свою супругу. Два дня он издевался над женщиной, сначала скинув ее в подвал.

Все произошло в начале апреля. При распитии спиртного бийчанин жестоко избил супругу, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и лежала на диване.

Мужчина сначала сбросил ее в подвальное помещение. На следующий день он достал жену и нанес сначала руками, а затем различной обувью не менее 20 ударов по голове и телу.

В приговоре суда говорится, что в ход шли валенки и ботинки.

«Причиной жестокого преступления стала пропажа денежных средств. От полученных телесных повреждений 68-летняя женщина на следующий день скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина полностью признал вину.

Суд приговорил его к 7 годам строгого режима.

Ранее в Рубцовске местный житель в течение нескольких дней с сексуальными намерениями охотился на женщин. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за «иные действия сексуального характера, с применением насилия».