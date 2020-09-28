Житель алтайского села покончил с собой после драки с главой муниципалитета

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту избиения двух сельчан, предположительно, совершенное главой Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Дмитрием Фураниным и его знакомым. Об этом со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю сообщило ИА «Банкфакс».

По сведениям altapress.ru, на следующий день после драки один из пострадавших покончил с собой. Жители села предполагают, что причиной стал инцидент, произошедший между местными жителями и Фураниным.

В ответе на запрос «Банкфакс» следком подтвердил, что 24 сентября рубцовский межрайонный следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, совершенное группой лиц).

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

По информации, которую собрали следователи, глава Малышево-Логовского сельсовета и его знакомый еще в начале сентября избили двух местных жителей. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Жители сельсовета уверены, что причиной того, что один из пострадавших покончил с собой, стала драка. Однако, в Следкоме пояснили, что по данному вопросу была проведена проверка. Факт инцидента подтвердился, но в возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) было отказано.

По информации того же источника, руководитель Малышево-Логовского сельсовета находится в отпуске до 4 октября. Велика вероятность, что Дмитрий Фуранин сложит с себя полномочия.

Село Волчиха. Ирина Пергаева.

Напомним, что altapress.ru уже писал про «мятеж» в Волчихинском районе. Еще в августе в редакцию поступило письмо от неравнодушных жителей. Они жаловались, что руководство района совершенно не справляется со своими обязанностями.