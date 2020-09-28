Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября
Происшествия

Житель алтайского села покончил с собой после драки с главой муниципалитета

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту избиения двух сельчан, предположительно, совершенное главой Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Дмитрием Фураниным и его знакомым. Об этом со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю сообщило ИА «Банкфакс».

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

По сведениям altapress.ru, на следующий день после драки один из пострадавших покончил с собой. Жители села предполагают, что причиной стал инцидент, произошедший между местными жителями и Фураниным.

В ответе на запрос «Банкфакс» следком подтвердил, что 24 сентября рубцовский межрайонный следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, совершенное группой лиц).

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

По информации, которую собрали следователи, глава Малышево-Логовского сельсовета и его знакомый еще в начале сентября избили двух местных жителей. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Жители сельсовета уверены, что причиной того, что один из пострадавших покончил с собой, стала драка. Однако, в Следкоме пояснили, что по данному вопросу была проведена проверка. Факт инцидента подтвердился, но в возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) было отказано.

По информации того же источника, руководитель Малышево-Логовского сельсовета находится в отпуске до 4 октября. Велика вероятность, что Дмитрий Фуранин сложит с себя полномочия.

Село Волчиха.
Село Волчиха.
Ирина Пергаева.

Напомним, что altapress.ru уже писал про «мятеж» в Волчихинском районе. Еще в августе в редакцию поступило письмо от неравнодушных жителей. Они жаловались, что руководство района совершенно не справляется со своими обязанностями.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость