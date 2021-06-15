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Происшествия

Житель алтайского села решил высушить коноплю на солнышке, теперь ему грозит «небо в клеточку»

В Алтайском крае задержали мужчину за то, что он заготовил небольшой мешок дикорастущей конопли, сообщает региональное МВД.

Конопля сушится. Алтайский край.
Конопля сушится. Алтайский край.
22.мвд.рф

В хранении и изготовлении наркотика подозревают 38-летнего жителя села Вылково Тюменцевского района.

«В ходе проведения операции „Мак“ <…> в надворных постройках, расположенных на приусадебном участке, обнаружили вещество растительного происхождения, которое было разложено для сушки», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что дикорастущую коноплю он собрал недалеко от своей усадьбы для личного потребления.

Недосушенные растения изъяли и отправили на исследование. Эксперты опытным путем выяснили, что им привезли марихуану общей массой 680 граммов.

За «незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработку без цели сбыта» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Примечательно, что сельчанина уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ранее в Барнауле чиновники, полицейские и работники водоканала уничтожили дикорастущую коноплю на территории в 2,2 га.

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