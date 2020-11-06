Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель алтайского села устроил скандал, сам вызвал полицию и остался недоволен

Пьяный 19-летний житель Тальменского района устроил семейный скандал и вызвал полицию. Когда правоохранители приехали, молодой человек стал махать ножом и угрожать.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудник полиции попросил парня проследовать в служебный автомобиль, чтобы выяснить обстоятельства конфликта и составить протокол, но сельчанин отказался, взял нож и стал угрожать полицейскому и материться на него.

Дебошир был недоволен проводимым в отношении него разбирательством, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Теперь молодому человеку грозит срок до 5 лет по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе предварительного следствия он признал вину и раскаялся. Уголовное дело передали в суд.

Ранее столичный антимасочник укусил полицейского.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость