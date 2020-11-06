Житель алтайского села устроил скандал, сам вызвал полицию и остался недоволен

Пьяный 19-летний житель Тальменского района устроил семейный скандал и вызвал полицию. Когда правоохранители приехали, молодой человек стал махать ножом и угрожать.

Сотрудник полиции попросил парня проследовать в служебный автомобиль, чтобы выяснить обстоятельства конфликта и составить протокол, но сельчанин отказался, взял нож и стал угрожать полицейскому и материться на него.

Дебошир был недоволен проводимым в отношении него разбирательством, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Теперь молодому человеку грозит срок до 5 лет по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе предварительного следствия он признал вину и раскаялся. Уголовное дело передали в суд.

Ранее столичный антимасочник укусил полицейского.