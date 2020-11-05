Столичный антимасочник укусил полицейского

Несмотря на напоминания властей о необходимости соблюдать меры защиты в период пандемии коронавируса, находятся те, кто игнорирует требования.

Один из таких ковид-диссидентов в Москве сцепился с сотрудником полиции и укусил его за палец.

Инцидент произошел 4 ноября в московском магазине на улице Покрышкина. Молодой мужчина пришел в супермаркет, где охрана попросила его надеть маску. Покупатель отказался, и сотрудникам магазина пришлось вызывать полицию, сообщает MK.RU.

Патрульный ОМВД предложил мужчине проехать с ним в отделение для составления протокола. Но представитель правоохранительных органов столкнулся с ожесточенным сопротивлением.

Сначала антимасочник стал угрожать полицейскому служебным разбирательством, а потом прокусил ему указательный палец и в довершение ударил ногой по капоту патрульного автомобиля, пишет News.ru.

Дальнейших подробностей не сообщается. Отмечается, что за сопротивление представителю власти мужчине грозит уголовное преследование.

Ранее распоряжении altapress.ru оказались жалобы представителей Барнаульского движения противников использования средств индивидуальной защиты (БДПИСИЗ) на действия сотрудников «Горэлектротранса» во время громкого скандала в трамвае № 10 в конце октября. Они заявляют, что водитель и кондуктор нарушают их гражданские права, заставляя «носить намордники».

26 октября «антимасочники» провели спланированную акцию в трамвае № 10. Они зашли в общественный транспорт Барнаула без средств защиты, но с камерами и кипой распечатанных законодательных актов наперевес.