Житель Барнаула стал жертвой сообщения в мобильном приложении

По данным полиции, у мужчины на смартфоне установлена операционная система Android и подключен «Мобильный банк». После перехода по ссылке произошла автоматическая установка вредоносного программного обеспечения.
С банковской карты мужчины списали около 4000 рублей.
Ведется разбирательство. В полиции обращают внимание на то, что подобные случаи происходят часто: нужно регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение смартфонов с операционной системой Android и не переходить по ссылкам на подозрительные интернет-сайты.