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24 сентября
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Житель Барнаула стал жертвой сообщения в мобильном приложении

Жителю Барнаула в приложении на смартфоне пришло сообщение: «Перейди по ссылке, надо разобраться». Мужчина так и сделал, и после этого с его банковской карты списали деньги, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

По данным полиции, у мужчины на смартфоне установлена операционная система Android и подключен «Мобильный банк». После перехода по ссылке произошла автоматическая установка вредоносного программного обеспечения.

С банковской карты мужчины списали около 4000 рублей.

Ведется разбирательство. В полиции обращают внимание на то, что подобные случаи происходят часто: нужно регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение смартфонов с операционной системой Android и не переходить по ссылкам на подозрительные интернет-сайты.

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