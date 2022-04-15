Житель Бийска чуть не убил соседа за замечание о плохом поведении

Инцидент произошел в октябре 2021 года, пишет СУ СК по Алтайскому краю.
Обвиняемый на общей кухне в общежитии распивал алкоголь и слушал громкую музыку. За это соседи сделали ему замечание.
Рано утром оскорбленный мужчина под воздействием алкоголя решил наведаться к соседям — в одной квартире он выбил дверь, проник внутрь и начал наносить хозяину удары по голове. Затем он нанес одно ножевое ранение в живот.
Прибежавшие на шум соседи обезоружили обвиняемого. Пострадавшему оказала помощь «скорая помощь».
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Следствием собраны доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее на Алтае в развратных действиях в отношении несовершеннолетней обвинили 30-летнего мужчину.