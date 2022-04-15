15 апреля
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Происшествия

Житель Бийска чуть не убил соседа за замечание о плохом поведении

35-летний житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища и покушении на убийство соседа по общежитию.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Инцидент произошел в октябре 2021 года, пишет СУ СК по Алтайскому краю.

Обвиняемый на общей кухне в общежитии распивал алкоголь и слушал громкую музыку. За это соседи сделали ему замечание.

Рано утром оскорбленный мужчина под воздействием алкоголя решил наведаться к соседям — в одной квартире он выбил дверь, проник внутрь и начал наносить хозяину удары по голове. Затем он нанес одно ножевое ранение в живот.

Прибежавшие на шум соседи обезоружили обвиняемого. Пострадавшему оказала помощь «скорая помощь».

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Следствием собраны доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее на Алтае в развратных действиях в отношении несовершеннолетней обвинили 30-летнего мужчину.

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