Дворник нашел выброшенного в мусоропровод младенца

Мужчина сразу вызвал скорую. Следователи уже нашли мать ребенка, это женщина 1979 года рождения. Ее госпитализировали. После оказания медпомощи с женщиной проведут следственные действия.

По неподтвержденным пока данным, она могла родить ребенка дома. Соседи, которые видели ее каждый день, даже не знали, что она беременна.

Женщина находилась в неадекватном состоянии, сообщает источник.

Состояние ребенка удовлетворительное, девочка находится под присмотром медиков.

Ранее в Свердловской области вынесли приговор женщине, которая оставляла новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом.