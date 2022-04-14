14 апреля
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Происшествия

Дворник нашел выброшенного в мусоропровод младенца

На северо-востоке Москвы дворник случайно обнаружил выброшенную в мусоропровод многоэтажки новорожденную девочку, сообщает Рен-ТВ.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.

Мужчина сразу вызвал скорую. Следователи уже нашли мать ребенка, это женщина 1979 года рождения. Ее госпитализировали. После оказания медпомощи с женщиной проведут следственные действия.

По неподтвержденным пока данным, она могла родить ребенка дома. Соседи, которые видели ее каждый день, даже не знали, что она беременна.

Женщина находилась в неадекватном состоянии, сообщает источник.

Состояние ребенка удовлетворительное, девочка находится под присмотром медиков.

Ранее в Свердловской области вынесли приговор женщине, которая оставляла новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом.

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