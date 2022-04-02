Россиянка на три дня заперла детей в чудовищных условиях

В городе Сатка Челябинской области 32-летняя женщина заперла в квартире с антисанитарными условиями двух своих детей. Женщины не было дома три дня, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру.

Мать ушла вечером 19 марта на пьянку, оставив дома без еды 7-летнего сына и 13-летнюю дочь.

Квартира находится в антисанитарном состоянии, отмечает издание. Унитаз и ванная переполнены испражнениями, по помещениям распространяется зловонный запах. В квартире также живут кошка и собака, которых никто не выгуливает.

Старшая дочь пропускает школу, сын не ходит в детский сад, что и помогло узнать о ситуации. Органы системы профилактики проверяли семьи, где дети не посещают образовательные учреждения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми). Детей из семьи изъяли и пока поместили в больницу.

Ранее в Свердловской области состоялся суд над матерью, которая запирала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом.