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Жизнь

«Поил ребенка водкой!»: скандал с выгнанным на мороз мальчиком на Алтае дошел до Первого канала

Родные и знакомые семьи из села Серезнево, где на мороз голышом выгнали пятилетнего мальчика, стали участниками ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 17 февраля.

"Мужское / Женское" от 17 февраля 2022 года.
"Мужское / Женское" от 17 февраля 2022 года.
Скриншот видео

Первой в студии появилась та самая женщина, благодаря которой о произошедшем узнали все. Она рассказала, как услышала плач мальчика, начала снимать видео, потом показала его фельдшеру в местном ФАПе, вызвала полицию.

Затем отвечать на вопросы ведущих пришел родной отец мальчика Владимир (ребенок и еще двое детей жили с матерью и ее сожителем Алексеем, они находятся в СИЗО).

Мужчина заявил, что намерен забрать детей себе. Он живет один, работает, но готов уйти в декрет.

Потом ведущие пригласили мать Алексея, сожителя матери детей. Выяснилось, что мужчина был судим — по словам его матери — за поджог сена.

Женщина сначала вела себя агрессивно, предъявляла родному отцу, что тот сам избивал детей и «поил водкой».

Ведущему Александру Гордону пришлось поставить женщину на место. Он прикрикнул: «За тварь, которую вы воспитали, вам не стыдно?!».

Накануне стало известно, что родительских прав лишили обоих родных родителей.

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