«Поил ребенка водкой!»: скандал с выгнанным на мороз мальчиком на Алтае дошел до Первого канала

Первой в студии появилась та самая женщина, благодаря которой о произошедшем узнали все. Она рассказала, как услышала плач мальчика, начала снимать видео, потом показала его фельдшеру в местном ФАПе, вызвала полицию.
Затем отвечать на вопросы ведущих пришел родной отец мальчика Владимир (ребенок и еще двое детей жили с матерью и ее сожителем Алексеем, они находятся в СИЗО).
Мужчина заявил, что намерен забрать детей себе. Он живет один, работает, но готов уйти в декрет.
Потом ведущие пригласили мать Алексея, сожителя матери детей. Выяснилось, что мужчина был судим — по словам его матери — за поджог сена.
Женщина сначала вела себя агрессивно, предъявляла родному отцу, что тот сам избивал детей и «поил водкой».
Ведущему Александру Гордону пришлось поставить женщину на место. Он прикрикнул: «За тварь, которую вы воспитали, вам не стыдно?!».
Накануне стало известно, что родительских прав лишили обоих родных родителей.