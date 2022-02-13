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Жизнь

На Алтае лишили родительских прав отца выгнанного на мороз мальчика, хотя над детьми он не издевался

В Алтайском крае лишили родительских прав обоих родителей пятилетнего мальчика, которого в качестве наказания мать с новым возлюбленным раздели и выставили на мороз, сообщают «Вести Алтай».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Напомним, резонансная история произошла в январе 2022 года в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика голышом выгнали на мороз.

После этого заключили под стражу мать и ее сожителя. Как выяснилось, они систематически истязали троих детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет. Накануне к 2 годам приговорили отчима — за прошлогодние издевательства над этими детьми.

Примечательно, что в 2021 году детей забрали от матери и сожителя и передали биологическому отцу, однако позже всех троих малышей вернули обратно в семью, где над ними продолжили издеваться.

Возникло непонимание, почему родительских прав лишили отца, если над детьми издевались мать и ее новый сожитель.

«В опеке рассказали, что у суда были на то основания: мужчина последнее время переезжает из района в район, не имеет постоянной работы и слабо участвует в судьбе детей», — рассказали в телесюжете.

«Решение суда о лишении прав еще не вступило в силу, мужчина намерен его обжаловать», — отмечают «Вести Алтай».

Кстати, произошедшие в январе 2022 года события стали поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящего в семье.

В частности, возбудили дело в отношении сотрудников подразделений органов системы профилактики, знавших про избиения выгнанного на мороз мальчика.

«Детей изъяли из семьи. Трем малолетним братьям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В настоящее время они находятся в безопасных условиях», — уточнили в прокуратуре.

Детский омбудсмен Ольга Казанцева рассказала, что еще летом 2021 года органы опеки подали иск о лишении матери родительских прав, однако в сентябре суд решил приостановить рассмотрение дела.

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