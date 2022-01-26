Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей, над которыми издевались на Алтае

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала в своем Instagram о состоянии трех детей, над которыми долгое время издевались мать и ее сожитель.

Напомним, резонансная история произошла в селе Селезнево, где пятилетнего мальчика голышом выгнали на мороз.

Накануне заключили под стражу мать ребенка и ее сожителя. Как выяснилось, они систематически истязали троих детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.

При этом женщина не только била детей и не обеспечивала их питанием и одеждой, но и позволяла возлюбленному издеваться над мальчиками.

Казанцева рассказала, что 26 января она находится в Шелаболихинском районе, где проживала неблагополучная семья.

«Прежде всего встретилась с детьми, которые сейчас находятся в районной больнице. Со слов главврача, состояние детей удовлетворительное, проводится наблюдение. Обратилась в минздрав Алтайского края о возможности госпитализации в краевую больницу маленького ребенка для проведения обследования. Сегодня ребенок перевезен в больницу Барнаула. С детьми работают следователи, проводится медэкспертиза, которая определит степень вреда здоровью», — подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что летом органы опеки подали иск о лишении прав родителей, в августе детей забрали и дополнительно направили документы в суд, однако в сентябре суд решил приостановить рассмотрение дела.

«Детей воспитывал отец, в конце года отец допустил проживание детей с матерью, опека направила мотивированное ходатайство в суд о применении мер по обеспечению безопасности детей, но суд отказал в данном вопросе. По последнему факту угрозы жизни и здоровью детей опека вновь отобрала детей у матери, поместила в больницу.

Длительное время по защите прав детей работали много органов: субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений, прокуратура, суд, вместе с тем предотвратить грубое нарушение прав детей не удалось. Оценку деятельности субъектов профилактики дадут следственные органы, готовлю обращение в краевую прокуратуру и краевой суд. Требую возобновление рассмотрения дела о лишении родительских прав», — сообщила Казанцева.

Ранее возбудили дело против должностных лиц, которые знали про избиения выгнанного на мороз мальчика.